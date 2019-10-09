В кино - по паспортам: чего боятся психологи и сотрудники кинозалов

Предъявите документы! Теперь в кино начнут пускать по паспортам. Контроль за несовершеннолетними ляжет на плечи сотрудников кинотеатра. И пока взрослые готовятся работать по новым правилам, подростки не отстают. Чего боятся психологи и сотрудники кинозалов? И как новый закон связан с массовыми расстрелами в школах? Все подробности смотрите в программе «Вести: Приморье» сегодня, 9 октября, в 20:45 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]