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В кино - по паспортам: чего боятся психологи и сотрудники кинозалов

Предъявите документы! Теперь в кино начнут пускать по паспортам. Контроль за несовершеннолетними ляжет на плечи сотрудников кинотеатра. И пока взрослые готовятся работать по новым правилам, подростки не отстают. Чего боятся психологи и сотрудники кинозалов? И как новый закон связан с массовыми расстрелами в школах? Все подробности смотрите в программе «Вести: Приморье» сегодня, 9 октября, в 20:45 на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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