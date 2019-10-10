Во Владивостоке привлекли к ответственности водителя, покинувшего место ДТП

38-летний житель Владивостока, двигаясь на автомобиле "Тойота Королла" со стороны остановки общественного транспорта Городской парк в направлении центра, не справился с управлением, совершил съезд с дороги, после чего наехал на лестницу, ведущую к административному зданию. В результате дорожного происшествия никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, водитель, не дожидаясь приезда автоинспекторов, покинул место ДТП. Позже участник автоаварии сам обратился в ГИБДД, где дал объяснения по факту происшествия.

Сотрудниками полиции был назначен ряд исследований. Состояния опьянения у водителя не выявлено. В отношении него возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно–транспортным происшествием». Мужчине грозит административный штраф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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