Неуступчивость водителей спровоцировала свыше 2 тыс. автоаварий в Приморье
Несоблюдение очередности проезда – одно из самых распространенных нарушений Правил дорожного движения, которое приводит к автопроисшествиям.
Так, в селе Хороль на перекрестке неравнозначных дорог произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадал пассажир одного из транспортных средств.
По данным Госавтоинспекции Приморского края, с начала года из-за неуступчивости водителей было спровоцировало более 2 тыс. происшествий, в 414 случаях понадобилась помощь врачей, в 8 ДТП – жизни участников автоаварий спасти не удалось.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, просит быть внимательными и взаимовежливыми.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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