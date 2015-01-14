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Неуступчивость водителей спровоцировала свыше 2 тыс. автоаварий в Приморье

Неуступчивость водителей спровоцировала свыше 2 тыс. автоаварий в Приморье

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Несоблюдение очередности проезда – одно из самых распространенных нарушений Правил дорожного движения, которое приводит к автопроисшествиям.

Так, в селе Хороль на перекрестке неравнозначных дорог произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадал пассажир одного из транспортных средств.

По данным Госавтоинспекции Приморского края, с начала года из-за неуступчивости водителей было спровоцировало более 2 тыс. происшествий, в 414 случаях понадобилась помощь врачей, в 8 ДТП – жизни участников автоаварий спасти не удалось.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, просит быть внимательными и взаимовежливыми.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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