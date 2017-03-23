Генетики Приморья способны выявить у новорожденных 40 наследственных заболеваний

Новая форма неонатального скрининга успешно применяется генетиками Приморья. Использование метода тандем-масс-спектрометрии позволяет врачам выявлять 40 редких заболеваний у новорожденных. При этом в большинстве регионов России исследование проводят только на пять болезней.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, неонатальный скрининг доступен сегодня всем новорожденным края. За счет краевого бюджета приобретено и оборудование, и все необходимые расходные материалы, и реагенты.

Неонатальный скрининг выполняется у доношенных детей на четвертый, а у недоношенных – на седьмой день. По анализу крови можно выявить 40 наследственных заболеваний. К сожалению, для части из них лечения пока не существует, но родители по крайней мере получают информацию о том, что у ребенка есть это заболевание, оно разовьется, и имеют возможность прогнозировать, планировать последующих детей.

В администрации края также отметили, что в ближайшее время в Приморье запустят уникальный проект по обследованию беременных, который поможет предотвратить нарушения развития сосудистой системы у будущих мам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]