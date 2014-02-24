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Вчера, 17:25
 

Девушка из Владивостока удивила прохожих кульбитами на одном колесе

Фото: @irinaglotova_diving

Жительница Владивостока Ирина Глотова (@irinaglotova_diving) удивляет своих подписчиков и случайных прохожих виртуозным владением моноколесом. Девушка освоила электрический самобалансирующийся уницикл и разъезжает по улицам города на своем одноколесном транспорте без страховки, да еще и на довольно высокой скорости, сообщает «Вести: Приморье».

На страничке Ирины в соцсетях несколько роликов, на которых она одна, а иногда и с друзьями прогуливается по улицам Владивостока на моноколесе. Причем часто это делает просто стоя на одной ноге. Судя по всему, непростой рельеф города у моря не проблема для эквилибристки, поскольку на некоторых видеороликах девушка без труда поднимается на моноцикле в гору, а прогуляка по прямым участкам для девушки, похоже, привычное дело. 

ДЛЯ СПРАВКИ: Моноколесо— электрический самобалансирующийся уницикл (моноцикл) с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса подножками. Моноколесо использует различные датчики, гироскопы и акселерометры, вместе с электродвигателем для автоматической балансировки вперед и назад. Влево и вправо балансировка осуществляется человеком (моноколёсником или райдером) и управляется наклоном тела при поворотах как на велосипедах или скутерах. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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