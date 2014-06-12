Из-за неоконченного ремонта на Океанском проспекте Владивостока собралась автопробка

Ночью, 16 октября, на Океанском проспекте начали укладывать верхний слой асфальта. Однако полностью завершить работы к утру не удалось. В час пик на улице снова образовался серьезный затор,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Старый асфальт на Океанском проспекте сняли еще 21 сентября. Рабочие положили нижний слой, подняли уровень люков и решеток. Ямы вокруг люков залили бетоном и огородили кусками арматуры так, что дорога стала напоминать полосу препятствий.

Завершающий этап ремонта начался в среду ночью. Рабочие приступили к асфальтированию после 22:00, чтобы не провоцировать еще большие пробки, чем обычно. Однако за одну ночь полностью уложить верхний слой асфальта не успели – в мэрии это объяснили слишком большим объемом работ.

Асфальт появился на участке от Светланской до «Изумруда» и только на трех из четырех полос. Крайняя левая осталась нетронутой, кроме того, прямо на повороте водителей поджидают открытый люк и перекошенные ливневки, держащиеся на честном слове. После «Изумруда» все осталось по-прежнему – огороженные арматурой люки местами уже с сорванной сигнальной лентой.

Асфальтирование Океанского проспекта, как уточнили в мэрии, продолжится в ночь на 18 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]