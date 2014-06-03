Полиция Владивостока устанавливает виновного в ДТП с участием двух грузовиков и внедорожника
46-летний водитель грузового автомобиля "Ниссан Дизель", двигаясь со стороны Владивостока в направлении Артема, совершил столкновение с "Исузу Гига", стоявшим на средней полосе проезжей части в районе улицы Таежной. После удара грузовик стал откатываться назад и столкнулся с автомашиной "Тойота Сурф" под управлением 58-летней женщины.
В ходе проверки выяснилось, что водитель "Исузу", перевозящий строительную технику, двигался к выезду из города. Внезапно в автомашине закончился бензин. Водитель выставил знак аварийной остановки и стал ожидать прибытия топлива.
В результате ДТП травмы получил 37-летний пассажир грузовика "Исузу". Мужчина направлен на амбулаторное лечение с ушибами мягких тканей головы.
По результатам медицинского освидетельствования состояние опьянения у участников автоаварии не выявлено.
Водитель "Исузу" привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, управление транспортным средством без технических средств контроля, предусмотренных требованиями российского законодательства, а также за движение крупногабаритного транспортного средства с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении.
Назначено проведение проверки. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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