Своей мастерской он считал весь Тихий океан - Иван Рыбачук, первый и единственный в Приморье Народный художник России. В библиотеке имени Горького открылась выставка его работ. Одиннадцать лет, как мастер ушел из жизни, но в истории приморского искусства он остается одним из камертонов таланта и преданности профессии.

80 работ Ивана Рыбачука словно страницы истории страны: освоение Севера, суровые моря, просторы тундры. А семья художника продолжает его историю. Дочь - пианистка, и у неё вся жизнь — творчество. Теперь принимает цветы, адресованные отцу.

Марина Подлесских, дочь художника И. Рыбачука: «Я сейчас жалею, что не пошла по стопам отца, потому что во мне это есть. Мне сейчас приходится немножко приводить в порядок его работы».

Красавица-правнучка учится на журналиста. Она неуловимо похожа на знаменитого прадеда. Вспоминает, как маленькой девочкой приходила к нему в мастерскую.

Кристина Подлесских, правнучка художника И. Рыбачука: «Уже потом, когда он стал академиком, он нам всем хвастался, мол, можете мной гордиться. Помню, давал мне мантию свою померить, которая по полу свисала».

Когда еще училась в школе, показывала ровесникам полотна деда на выставках. Молодежь одобряла, хотя в моде было совсем другое.

Кристина Подлесских, правнучка художника И. Рыбачука: «Как раз эти работы у них больше в понимании, чем те, которые те, что в 21 веке у нас есть. Потому что это классика неопровержимая, и она нравится всем, и они учатся рисовать по таким работам».

Классический реалист, старая школа — сейчас так практически не пишут. Учениками Ивана Рыбачука считают себя многие приморские художники.

Оксана Данилюк, корреспондент: «С каким чувством Вы смотрите на эти картины?»

Людмила Убираева, член Союза художников РФ: «C удовольствием и легкой завистью перед его мастерством. Такой мастер — в смысле написания моря, как Иван Васильевич — у нас немного таких было в Приморье».

Владимир Олейников, заслуженный художник РФ: «Масштабность его она дана огромным трудом. Удивляет, что он ездил на Севера, как он называл. Именно так он делал ударение делал, не «на север»».

Иван Рыбачук первым из дальневосточных художников провел в Москве персональную выставку: показал Чукотку, Камчатку, лица оленеводов и каюров. Говорил, что у него самая большая мастерская – весь Тихий океан. В творческих командировках он провел почти всю жизнь.

Александр Брюханов, директор Приморской краевой библиотеки им.Горького «Мы сегодня открываем выставку художника, который и наш современник, и современник тех, кто будет жить после нас».

Рыбачук посылает нам сигналы из вечности - говорили друзья. Наследие мастера представлено во всем блеске. Творчество Ивана Рыбачука намного больше, чем вместили стены библиотеки. Но даже это, как вершина айсберга, говорит о величии таланта народного художника России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]