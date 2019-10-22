В Приморье впервые прошел краевой слет юных армейцев. Торжественное открытие, сдача спортивных нормативов и встреча с Героем Российской Федерации, космонавтом Романом Романенко ждали молодых патриотов.

Он уже плохо слышит и на вопросы отвечает кратко. Однако, сюда, Анатолий Кокин пришёл, не задумываясь. Для ветерана Великой Отечественной это не просто слёт юнармейцев. Это возражение советского духа, только на новый лад.

- В 2016 году появилось новое движение — Юнармия. Ваше отношение, нужно ли такое движение?

Анатолий Кокин, ветеран Великой Отечественной войны: «В обязательном порядке. Я так считаю!»

220 молодых патриотов. Словно под напряжением, они стоят по струнке и ждут знакового события. Первый слет приморской Юнармии собрал лучших представителей движения на острове Русский. Сегодня в регионе более 4 тысяч добровольцев. И с каждым днём эта цифра растёт.

Михаил Любецкий, начальник регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»: «В Юнармию приходят дети добровольно, по согласованию с родителями дикторами школ, патриотическими клубами с 8 до 18 лет».

Поддержать молодежь приехал и особый гость — космонавт, Герой Российской Федерации Роман Романенко. После его наставлений, подтягивание, полоса препятствий, рукопашный бой - всё это перестало казаться недостижимой высотой.

Роман Романенко, российский космонавт, начальник главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»: «Мы ведь хотим, чтобы наша страна была в достойных руках современного поколения. Мы должны передать это знамя, знамя победы в том числе».

Картирование, спортивное ориентирование и огневая подготовка — 15 дополнительных направлений для развития молодежи предусмотрено в рамках движения. И дети стремятся получать новые знания.

Сейчас по всей стране более пятисот тысяч юных патриотов. Увеличить эту цифру вдвое организаторы военно-патриотического движения планируют уже к 75-летию Великой Победы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]