Во Владивостоке груженый самосвал продавил колесом асфальт и повредил трубопровод с горячей водой

Сегодня, 24 октября, во Владивостоке рядом с жилым домом на проспекте 100-летия, 53 самосвал с щебнем продавил колесом асфальт и повредил проложенные под дорожным полотном трубопровод с горячей водой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Из-под земли начал бить фонтан, на место вызвали аварийную бригаду.

Из-за аварии без горячей воды остались дома по адресам: проспект 100-летия Владивостока, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Овчинникова, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

На месте инцидента специалисты принимают меры по ликвидации последствий. Первоначальная задача – убрать провалившуюся колесом под асфальт машину. В дальнейшем специалисты оценят ущерб, чтобы решить, будут ли предъявлены претензии к виновнику аварии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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