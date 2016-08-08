Во Владивостоке завершается масштабный ремонт дорог. В центре города он связан со значительными трудностями для водителей, которые вынуждены осваивать навыки экстремального вождения. Почему?

Разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, эстакада… Без этих навыков на дороги Владивостока лучше не выезжать. И всё же, первый и самый важный маневр, которому учат инструкторы автошкол, это, так намываемая, «змейка». Многие ученики задаются вопросом, как такой навык поможет в условиях городского трафика?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно проехать по центральным улицам Владивостока. Асфальт уложили несколько дней назад, однако потом дорожники вновь беспощадно его «изрешетили», чтобы пробраться к люкам. Теперь дорога выглядит, как полоса препятствий на сдаче экзамена в ГАИ.

Центр Владивостока полностью перекопан. Старания городских властей по кардинальному обновлению дорожной сети города пока вызывают значительные трудности для водителей.

Автомобилисты:

- Вообще кошмар полный!

- Работаем на машине в приморском ЦСМ, проверкой занимаемся. Просто кошмарно работают, невозможно добраться с работы, ни к людям успеть на адреса.

- Ужасно, конечно. Сейчас вляпался в яму, еле вылез».

То, что водители воспринимают, как издевательство, На самом деле оказалось неизбежной технологией при таком варианте ремонта дорог. Люки поднимают до уровня нового асфальта — таковы требования ГОСТа.

Олег Гуменюк, мэр города Владивостока: «Были проблемы по движению города, люки поднимались. Ну, если это такая технология, мы же не можем перекрыть Океанский проспект для того, чтобы сделать люки или вообще его остановить. Да, сложновато, трудно. Но мы видим последствия этого ремонта. Мы видим, люки стали ровными, видим качество асфальта».

Это только часть большого комментария главы города об особенностях нынешних дорожных работ во Владивостоке. Более детально он об этом расскажет в интервью в воскресном выпуске программы «Вести: Приморье». Действительно, «сложновато и трудно». Особенно тем водителям, которые при неудачном маневре остались без колес.

Только на Уборевича и Фонтанной - свыше 80 люков и решёток! Сегодня 67 ремонтируют. Чтобы максимально быстро всё сделать, работают днём и ночью. Это ускоряет и облегчает процесс — в темное время суток дорогие менее загружены.

Юрий Трунов, заместитель начальника городского управления дорог и благоустройства: «Проведена укладка двух полос верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, это щебеночно-мастичный асфальт, который хорошо себя зарекомендовал в нашем сложном рельефе».

В ближайшие дни по-прежнему возможны временные ограничения движения и запрет парковки в центре Владивостока. Такой масштабный ремонт — дорог и вместе с ними ливнёвок - в городе впервые! Прогноз на погоду — жёсткий. До начала первых осенних ливней всё надо закончить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]