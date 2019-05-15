Ночной ремонт дорог проходит во Владивостоке

Этой ночью дорожники начали асфальтировать улицу Стрелочную во Владивостоке. Аварийно-восстановительные работы здесь проводят по просьбам горожан. Ранее на этом участке вырезали 1800 квадратных метров деформированного асфальта — новое покрытие укладывают у остановки «ДСК».

Основной объем работ — в ночное время. Чтобы не мешать автомобильному движению. Качество ремонта оценил глава города Олег Гуменюк. Напомню, в планах дорожного ремонта во Владивостоке на этот год - порядка 60 внутриквартальных проездов и основных магистралей, включая улицу Маковского и Некрасовский путепровод.

Олег Гуменюк, глава г. Владивосток: «Сейчас мы находимся на «Тещином языке». Это та дорога, которая действительно «лихорадила» наших водителей. Возле переезда были ямы. Сейчас эта дорога начинается — снизу на самый верх сделаем так, чтобы комфортно было. И гарантия была. Мы видим, какие качественные вырезки у нас. Мы будем придерживаться такого ремонта, чтобы это было не на один год и не смывалось».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]