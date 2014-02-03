Первый в стране частный приют для гималайских медведей открыли в Кипарисово. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Первый в стране частный приют для гималайских медведей открыли в Приморье. В поселке Кипарисово для косолапых построили вольер размером в целый гектар. Телерадиокомпания «Владивосток» рассказывала о первых шагах этого проекта, и наши телезрители приняли активное участие в сборе средств для спасения медведей.
Дальневосточный гектар для гималайских медведей. Здесь с лихвой места для пробежек, борьбы, и даже бассейн для водных процедур. Это рай для косолапых - особенно после тесных клеток и издевательств со стороны нерадивых хозяев.
У каждого из этой семерки своя судьба. Тимоха и Тимофей, отец и сын, долгие годы томились в клетках на металлобазе. От Потапа отказался передвижной цирк. Мимино и Миша всю жизнь питались отходами придорожного кафе.
Виктор Агафонов, ветеринарный врач зоопарка «Садгород»: «Крайний медведь по имени Мимино. Он не хотел общаться ни с кем, он замкнулся, он привык жить в таких условиях. Правильное кормление, две недели, и мы нормализовали его состояние физическое. Сейчас он гуляет со всеми. И у него все прекрасно».
С каждым годом таких хищных пленников все больше. Браконьеры, убивая самок, и ради забавы забирают медвежат, которых выпустить на волю уже нельзя. В дикой природе они не выживут. Спасать белогрудых решилась семья Асновиных.
Сергей Асновин, директор зоопарка «Садгород»: «Есть такая проблема, что медведей девать некуда. Иначе бы их расстреляли. Мы несколько лет не брали этих взрослых медведей, отказывали многим. Три медведя взяли, у нас маленький приют был. И пришла мысль начать сбор средств, сделать большое поле, как в природе».
Приют медведей в Кипарисово строили всем миром. Помогали крупные фирмы, бизнесмены и неравнодушные приморцы. Почти полгода шла большая стройка. И это еще не финал. Скоро здесь возведут настоящий парк развлечений: бревенчатые домики, помосты и качели. Хотели высадить и живые деревья, но мишки их восприняли как очередное лакомство.
Сейчас здесь живут только самцы. В следующем году планируют построить второй вольер, уже для самок.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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