«С ума сойти!»: волки, медведи и собака гуляют вместе

В приюте для медведей в Надеждинском районе посетителям представляется необычное зрелище: волчата и медведи гуляют вместе с собакой, — сообщают «Вести: Приморье».

На кадрах, выложенных в инстаграм единственного приюта для медведей России, что под Кипарисово, видно, как по огромному вольеру бегают волчата. Недалеко от них гуляют медведи. А компанию зверинцу составляет пес черного цвета.

«Волчат нам привезли еще летом в возрасте 3 месяцев. Родились они в зоопарке в Амурской области. Передали их нам бесплатно. Пока строился приют, волчата жили в вольере. Сейчас гуляют вместе с медведями. Облизывают им носы. Относятся к другу другу спокойно», — сообщают сотрудники приюта.

«Бегают, они радуются! С ума сойти!», — комментирует посетитель зверинца.

Отметим, что приют создан зоопарком «Садгород». Сейчас идет сбор средств на покупку материала для изготовления ограждение вольера площадью 1 гектар.

«На нем с комфортом смогут проживать и гулять до 6 медведей. Само поле в дальнейшем будет застроено горками, теремками, качелями, бревнами, берлогами, местами уединения и приема пищи. Оборудование вольера, то есть внутреннее наполнение, охрана, обслуживание, кормление, пожизненное содержание - зоопарк "Садгород" берет на себя», — обещают зоозащитники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]