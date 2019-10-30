Портрет Александра Фадеева появился на одной из улиц Владивостока. Молодые приморские художники разукрасили стену граффити с изображением известного писателя 20 века. Почему они выбрали Фадеева и как смогли реализовать собственную идею?

Избавить город от серых будней и добавить ярких красок в привычную жизнь, украсив улицы портретами известных писателей и поэтов. Такой идеей Павел Ивановский загорелся год назад. И всё это время искал единомышленников. Сам он - не художник, инженер по специальности, радеющий за перемены в родном Владивостоке.

Павел Ивановский, руководитель проекта «Культура в каждый дом - пусть это будет традицией»: «Это память о тех людях, которые внесли вклад в культурное наследие нашей страны. И тесно связан с Приморьем и непосредственно городом».

Холстом для художников стала подпорная стена на Светланской. Писателя Фадеева выбрали не случайно. Свои детство и юность он провёл в селе Чугуевка, а учиться приехал во Владивосток.

Александра Мостовая, корреспондент: «Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали!» Это слова Ули Громовой — героини романа «Молодая гвардия» - из первой главы произведения. Именно такой цитатой художники планируют проиллюстрировать портрет писателя».

Павел Ивановский, руководитель проекта «Культура в каждый дом - пусть это будет традицией»: «Хотелось бы, чтобы эта цитата была неким напоминанием для всех, кто её видит. Кто проходит мимо, что всё в наших руках, каждый из нас делает своё счастье и свою историю».

Свою историю Павел, молодой и амбициозный, пишет сам, как и говорит. Вместе с такими же как он — людьми с горящими глазами. Реализовать этот проект помогли в администрации города. Павел — стал одним из победителей конкурса «Молодёжная инициатива» и получил грант в размере шестидесяти тысяч рублей.

Татьяна Пешкова, заместитель начальника управления по делам молодёжи города Владивостока: «Ребята, на мой взгляд, очень хорошо справились с реализацией проекта, хорошо его оформили».

Александра Мостовая, корреспондент: «Портрет в стиле граффити — не первая работа молодых художников. К примеру, изображение Осипа Мандельштама разместилось рядом. Создатели проекта использовали выдержку из эссе о поэзии. Они очень хорошо концептуально подходят друг другу с Мандельштамом. Друг на друга смотрят».

Донести важный смысл через глубокие цитаты - главная цель художников и организатора проекта. А портрет Мандельштама на Светланской уже нашёл отклик в сердцах владивостокцев.

Павел Ивановский, руководитель проекта «Культура в каждый дом - пусть это будет традицией»: «Кто-то писал мне, что они именно после этого начали читать стихи Мандельштама. Очень приятно, очень интересно, что люди всё-таки замечают».

Кто станет следующим писателем в проекте — неизвестно. Но организатор Павел Ивановский чуть приоткрыл завесу тайны. Новым местом для портретов станет Арбат. И в ближайшее время молодые художники вновь возьмутся за кисти и баллончики с краской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]