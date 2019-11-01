Оставшейся без мамы, пятилетней девочке из Артёма срочно нужна дорогостоящая операция. Полина страдает тяжелой формой искривления позвоночника. Это может привести ее к инвалидности. Дать шанс малышке на полноценную жизнь можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить смс-сообщение на номер 5542 со словом «ДЕТИ».

Сергей, Ангелина, Саша и Полина - родные братья и сестры. Без родительской опеки, в детском учреждении, они все равно остаются дружной семьей. Полина в ней — самая младшая, но и самая любознательная, творческая натура. Мечтает танцевать и петь на большой сцене, правда немного боится телекамеры.

Полина, воспитанница Центра содействия семейному устройству, г. Артема: «Я мечтаю стать звездой»!

А вот в библиотеке сразу забывает о съемочной группе, увлекается чтением. По словам воспитателей, с буквами она знакома давно. Даже старшую сестренку уму-разуму учит.

Алла Бакланова, воспитатель Центра содействия семейному устройству, г. Артема: «Она постоянно подходила с картинками знакомилась, потом с буквами. Потом научилась составлять слоги и научилась читать. Я ею очень довольна».

Многие замечают интеллект хрупкой девочки. А рост её, напротив, ниже среднего. Полина почти перестала расти из-за тяжелой формы искривления позвоночника. Врожденный кифосколиоз врачи диагностировали еще в годовалом возрасте и рекомендовали операцию.

Константин Зинченко, травматолог-ортопед Медицинского центра ДВФУ : «Деформация прогрессирует, сдавливая внутренние органы. Необходима операция: мы проведем резекцию заднего клиновидного L1 позвонка и установим фиксирующую металлоконструкцию. Операция позволит восстановить опорную функцию позвоночника и избежать опасных осложнений. Качество жизни Полины значительно улучшится».

Жаль, что врачи Медцентра не располагают квотой на высокотехнологичную медпомощь по диагнозу Полины. Бесплатно операцию можно будет сделать лишь в 2021 году. Но поврежденный позвоночник каждый день причиняет ребенку боль. Если и дальше откладывать операцию — деформация внутренних органов и нарушения работы сердца — неизбежны. О таких проблемах совсем по-взрослому рассуждает старший брат Полины.

Сергей, брат Полины, воспитанник Центра содействия семейному устройству, г. Артем: «Она много раз плакала и я ее успокаивал много раз. Хочу, чтобы сделали операцию моей сестренке»...

Не дожидаясь очереди на предоставление квоты, помочь Полине мы можем все вместе. Для этого нужно отправить СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Одно сообщение обойдется в 75 рублей. 100 тысяч на операцию уже внес социальный фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ», осталось собрать 705 тысяч рублей. Перечислять средства можно и другими способами. Все подробности на сайте Русфонда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]