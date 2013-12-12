Брошенный "Stas" может разделить судьбу печально знаменитого "Yeruslan" (фото)
В ходе прокурорской проверки выявлен факт длительного нахождения в акватории морского порта Владивосток судна «Stas» в условиях, не обеспечивающих его безопасную стоянку, в числе которых отсутствие экипажа и электроснабжения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру, проверкой установлено, что теплоход по соглашению о судовом менеджменте передан ООО «Ардис» для коммерческой эксплуатации, в рамках которой возникла обязанность обеспечить его техническое обслуживание.
Однако предприятие надлежащих мер к этому не предпринимало, в связи с чем, в декабре 2018 года возникла угроза затопления транспортного средства, которое в последствие могло оказать влияние на безопасность плавания судов в порту.
Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края по результатам рассмотрения искового заявления Приморского транспортного прокурора обязал ООО «Ардис» обеспечить безопасную стоянку судна в течение 14 дней с момента вступления решения суда в законную силу.
Поскольку ответчик в установленный срок (в сентябре 2019 года) судебное решение добровольно не исполнил, транспортный прокурор направил в управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю исполнительный лист для принудительного исполнения.
Устранение нарушений находится на контроле в Приморской транспортной прокуратуре.
Напомним, что в феврале 2017 года в Амурском заливе на глазах у всего Владивостока "едва не отдал концы" брошенное судно Yeruslan
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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