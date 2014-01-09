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Свидетель выжил в огне: убийца из Михайловки не смог скрыть следы преступления

Свидетель выжил в огне: убийца из Михайловки не смог скрыть следы преступления

Фото: misanec.ru


Двойное убийство не состоялось в Михайловке. Преступник хотел сжечь мужчину, которого пырнул ножом, и свидетеля, однако, просчитался — очевидец конфликта смог спастись, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК Приморского края.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование  уголовного дела в отношении  25-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении убийства, покушения на убийство и уничтожении чужого имущества.

По версии следствия, в декабре 2018 года в бытовом вагончике, расположенном на территории свиноводческого комплекса в Михайловском районе  трое разнорабочих распивали спиртное. Между  двумя возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес удар ножом в область живота    30-летнему потерпевшему, а затем вышел из помещения, закрыв внутри раненого мужчину и третьего 24-летнего мужчину.

При этом  обвиняемый умышлено сломал дверной замок, лишая возможности оставшихся внутри мужчин покинуть помещение, и решил сжечь людей заживо. Обвиняемый  поджег газовую горелку и направил открытое пламя на помещение, где в этот момент находились запертые им люди.  

Раненый потерпевший погиб от полученного ранения и отравления угарным газом, а   второго потерпевшего убить не удалось, так как он сумел разбить стекло в окне и выбраться из объятого пламенем помещения.

Следствием  собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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