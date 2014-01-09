Свидетель выжил в огне: убийца из Михайловки не смог скрыть следы преступления
Двойное убийство не состоялось в Михайловке. Преступник хотел сжечь мужчину, которого пырнул ножом, и свидетеля, однако, просчитался — очевидец конфликта смог спастись, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК Приморского края.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении убийства, покушения на убийство и уничтожении чужого имущества.
По версии следствия, в декабре 2018 года в бытовом вагончике, расположенном на территории свиноводческого комплекса в Михайловском районе трое разнорабочих распивали спиртное. Между двумя возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес удар ножом в область живота 30-летнему потерпевшему, а затем вышел из помещения, закрыв внутри раненого мужчину и третьего 24-летнего мужчину.
При этом обвиняемый умышлено сломал дверной замок, лишая возможности оставшихся внутри мужчин покинуть помещение, и решил сжечь людей заживо. Обвиняемый поджег газовую горелку и направил открытое пламя на помещение, где в этот момент находились запертые им люди.
Раненый потерпевший погиб от полученного ранения и отравления угарным газом, а второго потерпевшего убить не удалось, так как он сумел разбить стекло в окне и выбраться из объятого пламенем помещения.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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