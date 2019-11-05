В День народного единства Новоникольский дом культуры наконец открыли после реставрации. На его ремонт затратили более 44 миллионов рублей. Это средства краевого и федерального бюджетов. Специально для гостей праздника сотрудники преобразившегося учреждения провели экскурсию.

Такого подарка жители Новоникольска ждали два года — люди не верили, что дом культуры всё-таки обретёт новую жизнь.

- Мы так долго ждали этого момента, два года это всё длилось, и сегодня мы очень счастливы.

- Наконец-то сделали, нас это радует.

На этих кадрах, снятых в 2017-ом, — пол проваливается, крыша протекает, а стены проел грибок. Тогда наша съёмочная группа снимала материал о закрытии сельского клуба в Новоникольске. Учреждение признали аварийным.

Екатерина Масютина, жительница с. Новоникольска: «Мы поставлены в такие рамки, что и дети, и мы - пенсионеры, которые занимаются в клубе, вообще не можем показать селянами и зрителям свое творчество, то, над чем мы работаем».

Показать своё творчество теперь могут все сельские коллективы. В обновлённое учреждение приглашают не только детей, но и взрослых, желающих интересно провести досуг.

Анна Гоголева, заместитель директора департамента культуры Приморского края: «Культура объединяет людей вне зависимости от национальности, от вероисповеданий, от каких-то своих внутренних ощущений. Я желаю всем, кто будет учиться, заниматься в кружках этого дома культуры, хороших успехов и приятных впечатлений».

Евгений Корж, врио главы Усcурийского городского округа: «Тяжело было достроить этот дом, много было проблем, мы практически поменяли всё, только каркас оставили таким, как был раньше, а внутри сделали всё по-новому».

Капитальный ремонт Новоникольского клуба начали осенью 2018-го. Местные коллективы временно занимались на базе школ и детских садов. Всего на реставрацию потратили — более 44 миллионов рублей. Причём, большую часть направили из федерального бюджета. На эти деньги в здании полностью заменили коммуникации, установили новые кресла и отремонтировали залы.

Первые шаги на уже обновлённой сцене. Реставрация дала Новоникольскому сельскому клубу второе дыхание. И теперь дети со всего округа точно найдут применение своим талантам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]