Возбуждено второе уголовное дело в отношении экс-мэра Игоря Пушкарева





Бывшеего мэра Владивостока обвиняют в создании исключительных условий при покупке и обслуживании автобусов, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФАС.

В 2015 году Приморским УФАС России было вынесено решение о нарушении статьи 16 Закона о защите конкуренции Администрацией города Владивостока, Муниципальным предприятием города Владивостока «Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта №1», ООО «Флагман-Авто» путём заключения соглашения, которое привело к ограничению конкуренции при приобретении автобусов для нужд города, а также при заключении договоров с пассажирскими перевозчиками без проведения торгов.

Материалы антимонопольного дела были переданы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая поручила следствию решить вопрос об уголовном преследовании бывшего главы г. Владивостока.

17 октября 2019 года СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту злоупотребления должностным лицом администрации г. Владивостока своими полномочиями при приобретении автобусов, в том числе марки MAN, исключительное право на техническое обслуживание и ремонт которых на территории Приморского края имело аффилированное с бывшим мэром ООО «Флагман-Авто».

Действия администрации Владивостока позволили компании ООО «Флагман-Авто» устанавливать высокие цены на свои услуги и в итоге получить доход в размере более 54 млн рублей от обслуживания и ремонта автобусов за счет средств бюджета г. Владивостока.

Согласно материалам уголовного дела, бывшему чиновнику за предоставленные ООО «Флагман-Авто» преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере.

«Мы находимся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и такие дела наглядно показывают неразрывность антиконкурентных соглашений и преступлений, в числе которых коррупция и мошенничество», — прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Напомним, что по другому уголовному делу, возбужденному также по материалам дела Приморского УФАС России, бывшему мэру Владивостока уже вынесен приговор о лишении свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и назначении штрафа в размере 500 млн рублей. Другие лица, проходившие по делу как соучастники, приговорены к 10 годам колонии строгого режима и 8 годам (условно) с обязанностью по уплате штрафа в размере по 500 млн рублей каждый.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что Генпрокуратура попытается взыскать с Игоря Пушкарева 3,2 млрд. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]