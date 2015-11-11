Пайщки жилищно-строительного кооператива «Остров» в отчаянии. Восьмой год госслужащие, научные сотрудники, ученые и многодетные семьи ждут конца стройки. Некоторые сейчас живут в съемных квартирах и одновременно платят ипотеку. А многодетные семьи, по 5-6 человек, ютятся в скромных "двушках". Между тем, готовые дома в ЖСК "Остров" уже начинают гнить и покрываться плесенью.

Разрисовывать стены бумажного дома — это всё, что остаётся детям, которые расти должны были в ЖСК «Остров». Закончить строительство в элитном посёлке для учёных, госслужащих и многодетных обещали ещё в 2018-том. Однако, до сих пор 378 семей ждут ключи от заветных квадратов.

Жанна Ивашкина — пайщик ЖСК «Остров», многодетная мама: «Это госпрограмма, вы ни за что не переживайте. Вот мы не переживаем уже сколько лет.»

В 2012-том начало посёлку положило создание жилищно-строительного кооператива. Однако, активно застройка началась лишь спустя 4 года. Тогда-то «Вести: Приморье» и стали следить за многообещающей стройкой. На объект зашла компания «Аркада». Один за другим здесь появлялись коттеджи, дюплексы и многоэтажки. А после деньги закончились, при этом большинство пайщиков внесли полную стоимость.

Валерий Пытнев, генеральный директор Инвестиционно-строительной компании «Аркада»: «Это проблемы «Аркады», где найти деньги. Мы привлечем со стороны допсредства и вложим в стройку».

Помощь оказал «ДОМ РФ» = финансовый институт развития в жилищной сфере. Безвозмездно он выделил 500 миллионов на создание коммуникаций. Но и эти работы не завершили, поскольку прокладывать трубы и электричество нужно ко всем строениям одновременно. «Дом.РФ» обещал ещё более полутора миллиардов рублей на завершение строительства.

Иван Нагорный - председатель правления ЖСК «Остров»: К сожалению договорённость 3 октября была нарушена. Нам дополнительную финансовую помощь не предоставили.

«Эта спортивная площадка, как сарказм над происходящим вокруг. Единственный полностью достроенный объект на 40-ка гектарах. За много лет стройки некоторые дома в ЖСК «Остров» так и остались на стадии «фундамента».

А те, что всё-таки обросли стенами стали разрушаться. Потому пайщики и выходят на столь унизительные для интеллигенции пикеты.

Екатерина Зубанова — преподаватель ДВФУ, многодетная мама: «Пять с половиной миллионов. Для нас это огромная сумма. Просто неподъёмная. Ещё такие деньги платить мы не сможем.»

Чтобы «Дом.РФ» выделил обещанное финансирование пайщикам необходимо сделать экспертизу сметной стоимости на дострой. Однако, денег на это нет. И если сейчас объекты не законсервировать на зиму, новому подрядчику стройку придётся начинать с ноля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]