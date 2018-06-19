"Вести: Приморье": Пайщики ЖСК «Остров» восьмой год ждут ключи от элитного жилья
Не переживают, уже отчаялись. Пайщики ЖСК «Остров» восьмой год ждут ключи от заветных коттеджей в экологически чистом районе Владивостока. Учёные из ДВФУ и научные сотрудники ДВО РАН вынуждены жить в съёмных квартирах и одновременно платить ипотеку. А многодетным семьям по 5-6 человек приходится ютиться в скромных «двушках».
Достроят ли посёлок на Русском? Или же элитный долгострой сгниёт и покроется плесенью? Репортаж об этом смотрите в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 7 ноября, в 20.45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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