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"Путин, помоги!": пайщики ЖСК "Остров" надеются только на Президента (фото)

"Путин, помоги!": пайщики ЖСК "Остров" надеются только на Президента (фото)

"Путин, помоги!" - с такими плакатами сегодня, 3 ноября, пайщики ЖСК "Остров" собрались на пикет возле краевого Дома Молодежи во Владивостоке.

Восьмой год госслужащие, научные сотрудники, ученые и многодетные семьи ждут конца стройки. Некоторые сейчас живут в съемных квартирах и одновременно платят ипотеку. А многодетные семьи, по 5-6 человек, ютятся в скромных "двушках". 378 семей уже отчаялись, что когда-нибудь получат ключи от заветных квадратов. Между тем, готовые дома в ЖСК "Остров" уже начинают гнить и покрываться плесенью.

Когда закончится стройка? Репортаж на эту тему смотрите в ближайших выпусках "Вести: Приморья" на телеканале "Россия 1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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