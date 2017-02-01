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В Приморье пытались незаконно провезти запрещенные вещества

Фото: ФТС России

Попытку незаконного ввоза из Китая сильнодействующих и психотропных веществ предотвратили сотрудники Уссурийской таможни. Запрещенные препараты пыталась ввезти гражданка РФ. Правонарушение было выявлено на Пограничном таможенном посту (Приморский край).

При устном опросе российская туристка заявила, что не ввозит в Россию запрещенные товары. Однако при досмотре багажа таможенники обнаружили таблетки в баночках с надписями «Королевские бобы», «Effects Slimming», «Капсулы для похудения «Фэй Шоу Бу Кэ», «V7 капсула с фруктовым экстрактом для похудения». Запрещенные препараты находились на дне сумки, под вещами. Общий вес таблеток – 169,89 грамма.

Как сообщил заместитель начальника Уссурийской таможни по правоохранительной деятельности Алексей Генералов, экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество – сибутрамин, и психотропное вещество – фенобарбитал.

По факту преступления уссурийская таможня возбудила 2 уголовных дела за незаконное перемещение сильнодействующих и психотропных веществ.

Справка

Сибутрамин и фенобарбитал включены в список сильнодействующих, ядовитых и наркотических веществ, запрещенных к ввозу и обороту на территории России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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