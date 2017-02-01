В Приморье пытались незаконно провезти запрещенные вещества
Попытку незаконного ввоза из Китая сильнодействующих и психотропных веществ предотвратили сотрудники Уссурийской таможни. Запрещенные препараты пыталась ввезти гражданка РФ. Правонарушение было выявлено на Пограничном таможенном посту (Приморский край).
При устном опросе российская туристка заявила, что не ввозит в Россию запрещенные товары. Однако при досмотре багажа таможенники обнаружили таблетки в баночках с надписями «Королевские бобы», «Effects Slimming», «Капсулы для похудения «Фэй Шоу Бу Кэ», «V7 капсула с фруктовым экстрактом для похудения». Запрещенные препараты находились на дне сумки, под вещами. Общий вес таблеток – 169,89 грамма.
Как сообщил заместитель начальника Уссурийской таможни по правоохранительной деятельности Алексей Генералов, экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество – сибутрамин, и психотропное вещество – фенобарбитал.
По факту преступления уссурийская таможня возбудила 2 уголовных дела за незаконное перемещение сильнодействующих и психотропных веществ.
Справка
Сибутрамин и фенобарбитал включены в список сильнодействующих, ядовитых и наркотических веществ, запрещенных к ввозу и обороту на территории России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
27.03.2019 Рога сайгака и сушеный трепанг пытался вывезти контрабандист из Приморья в Китай
-
11.01.2019 Более 1,5 кг рогов обнаружили уссурийские таможенники в упаковках от сока
-
30.01.2019 Гражданин Северной Кореи пытался ввезти в Приморье почти вагон нелегальной лапши
-
22.09.2017 Житель Приморья отправил наркотические вещества почтой через госграницу
-
01.02.2017 В СИЗО Владивостока осужденному пришла посылка с наркотиками
-
10.04.2018 У жителя Владивостока изъяли посылку из Беларуси с контрабандой
Добавить комментарий