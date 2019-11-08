Ребенок погиб в результате столкновения джипа с грузовиком в Приморье
В районе развязки Аэропорт - Артем в результате столкновения внедорожника SsangYong Kyron и грузовика скончался несовершеннолетний 2014 года рождения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
По словам очевидцев, грузовик на полном ходу врезался во внедорожник. Обе машины выбросило с трассы в кювет. Очевидцы говорят, что SsangYong выезжал со второстепенной дороги.
На месте происшествия работают медики, сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Артему.
Видео - "Экипажи ДПС"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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