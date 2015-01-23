«Мальчика моего уже не вернуть»: мать погибшего в страшном ДТП сына рассказала свою версию произошедшего

В пятницу, 8 ноября, в районе развязки Аэропорт-Артем грузовик Isudzu Giga столкнулся с SsangYong Actyon. В результате ДТП погиб мальчик 2014 года рождения, - сообщают "Вести: Приморья".

По версии следствия, автоавария произошла при выезде легковой автомашины с островка безопасности на полосу движения. Это означает, что правила нарушила водитель SsangYong Actyon. А так как в аварии есть погибший, то полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Видео аварии зафиксировал регистратор одного из водителей, проезжавших во встречном направлении. Его выложили в публичный паблик @dps_vl.

Комментаторы предполагали свои версии произошедшего, в том числе предполагая, что женщина-водитель поворачивала со второстепенной дороги и не пропустила большегруз.

Татьяна Никонова решила прояснить ситуацию сама. Она написала: «Я не выезжала, машина сломалась, самостоятельно не двигалась, мы стояли на месте, аварийки были включены, и стояли мы на островке безопасности, мы не двигались, машина просто не могла двигаться, а островок безопасности он на то и островок безопасности, мы сломались, включили аварийки, ждали эвакуатор минут 10, а потом случилось это, можете меня закидывать чем угодно, только мальчика моего уже не вернуть».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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