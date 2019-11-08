Они прошли пешком не один километр, посмотрели несколько строящихся объектов и пообщались с десятками горожан. Глава Владивостока и команда городских депутатов сегодня ногами оценили качество новых покрытий, глазами — детские площадки и дворы в Первореченском и Советском районах. Какой совет дали землякам, и что решили им вернуть?

Общается свободно, и если бы не жёсткий план и цель — посмотреть как минимум пять новых объектов — Олег Гуменюк точно сыграл бы в футбол с малышом на Русской, 11. Здесь по программе «1000 дворов» обустроили игровую площадку.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Понимаете, благодаря активности людей, такие вещи стали появляться во дворах, это же надо было сертификат, программу. Сейчас, пожалуйста, мы вам поможем скамейки на следующий год поменять...»

И саженцы можно получить от городских озеленителей, продолжает глава. И советует поделиться номером телефона со специалистами.

Это уже микрорайон на улице Кирова. Много новостроек, много не охваченных пока благоустройством мест. И очень энергичные, неравнодушные люди. Настоящее подспорье главе администрации.

На улице Чкалова такие активисты отстояли альтернативный путь в 58-ую школу. После их обращений, решено было убрать незаконно установленные гаражи и реконструировать нормальный проезд и проход для родителей и детей.

Здесь же горячие будни стройплощадки — растет постепенно школьный стадион. Подрядчик надеется выйти на асфальтирование до холодов. И такое же спортивное сооружение возводят на Русской, у 60-ой школы. Кроме обязательного футбольного поля, здесь появятся беговые дорожки и целый комплекс тренажёров.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]