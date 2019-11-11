Фотобатл: мороженка vs мотодевочка

В инстаграм сетях Владивостока ежедневно публикуют сотни интересных, красивых и эпатажных фото. Сегодня мы предлагаем Вам выбрать лучший снимок из двух фотографий популярных в местном инстаграм-пространстве личностей:

На первом фото - одна из лидеров движение любительниц экстремального зимнего купания "Мороженки" Наталья Аксенова.

На втором фото - известная в местных соцетях под ником "мотодевочка" Aleksaboo Элина Олесик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]