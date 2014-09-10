Жизнь без ЕГЭ: молодежь отказывается от высшего образования

Специалисты Центра провели исследования на тему «Трудоустройство молодежи. Выбор в пользу СПО», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

Более 38% респондентов в возрасте 23–29 лет имеют только среднее профессиональное образование, тогда как в группе 31–36 лет таких 28%. Среднее профессиональное образование стало популярным с введением ЕГЭ, отметил научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин.

«Мы действительно последние годы наблюдаем феномен, при котором доля детей, выбирающих среднее специальное образование после 9-го класса, превышает долю приходящих в колледжи или техникумы после 11-го класса. С введением ЕГЭ многие школы стали «отправлять в колледж» детей после 9-го класса, не желая, чтобы они проходили через механизм единого государственного экзамена. Кроме того, получив среднее специальное образование, можно поступить в вуз на ускоренную программу без ЕГЭ. Во многом этим объясняется его возросшая популярность», — сказал он, добавив, что тем не менее государством были приложены большие усилия по популяризации профессионального образования. «Чемпионат WorldSkills в этом сыграл немалую роль», — отметил Фрумин.

В системе среднего профессионального образования виден рост количества учащихся. Последний год показал повышение контингента учащихся в системе профобразования, цифра превысила 3 млн человек, подтвердили в Минпросвещении.

Основные причины выбора среднего профессионального образования остаются практичеки не изменными. Популярной причиной остается недостаточное количество денег для поступления в вуз. Вторая по популярности причина — возможность раньше начать работать. Чаще других ее указывали самые молодые респонденты в возрасте 23–29 лет — 23,1%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]