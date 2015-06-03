Сексуальную жизнь могут нарушить любимые цветы

Вещества, которые выделяют эти цветы, могут влиять на биохиимию организма человека, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на radiosputnik.ria.ru. Флористы отмечают, что орхидею фаленопсис не стоит ставить в спальню.

"Орхидею фаленопсис, которую мы чаще всего видим в магазинах, нежелательно держать в спальне. Особенно в спальне молодых людей или новобрачных. Считается, что этот цветок мешает молодым парам. Это декоративное тропическое растение больше подходит для оформления гостиной", ‒ пояснила флорист.

А некоторые растения дают обратный эффект. "В спальню надо поставить фиалку. Эти цветы очень благоприятно действуют на семейную жизнь и ее благополучие", ‒ уверена флорист.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]