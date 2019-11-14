История с приморским пленником в Греции получила продолжение

Родственники приморского моряка Алексея Маленкова, арестованного в Греции, пытаются вызволить его из беды. Им удалось заполучить информацию о человеке, который порекомендовал Алексею Маленкову работу в Турции. Организатор - некий Александр. Живет в Сочи. С ним ежедневно пытаются связаться родные Алексея, но работодатель на связь выходит не часто. И каждый раз сочинец уверяет, что всеми способами пытается помочь приморцу. В последнем разговоре Александр сообщил родным приморца, что оплатил адвоката, и последний уже работает с Алексеем. Однако у супруги Алексея совершенно другая информация.

Евгения Маленкова, жена Алексея Маленкова, арестованного в Греции: «Вчера звонил Алексей вечером с таксофона. В камерах у них есть таксофон. Сказал, что адвоката никакого не было. Никто к ним не приезжал. В общем очередное вранье со стороны Александра».

Уже известно, что родные Алексея Маленкова направили письма в МИД, Консульский департамент, Госдуму. Случившимся заинтересовались органы ФСБ. Личное письмо также отправили президенту страны Владимиру Путину. Историю освещают и другие телеканалы, кроме того, жена Алексея Маленкова - Евгения отправила заявку на шоу Андрея Малахова. Так она планирует поделиться своей бедой с еще большей аудиторией.

Ранее сообщалось, что Алексею Маленкову, арестованному в Греции, грозит 600 лет заключения. Сейчас он находится в тюрьме на острове Кос.

Алексей Маленков планировал устроиться капитаном яхты, чтобы возить туристов из Турции в Италию. По крайней мере, так ему говорил знакомый, который и пообещал уссурийцу быстрый заработок. Тогда Алексей и не подозревал, что окажется участником серьезного преступления. Вместо туристов на судне оказались нелегалы, которых организаторы криминального бизнеса планировали переправить в Грецию. Сегодня в этой стране вопрос нелегальной миграции стоит остро. За такое преступление там предусмотрены жесткие наказания. За одного мигранта можно получить от 8 до 15 лет. На борту яхты таких было 40.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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