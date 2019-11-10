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Жителю Приморья грозит 25 лет за перевозку нелегалов в Европе

Жителю Приморья грозит 25 лет за перевозку нелегалов в Европе

Жителя Уссурийска Алексея Маленкова задержали в Греции за перевозку нелегальных мигрантов в Европу. По словам родственников @malenkova20.09, мужчина не знал, что перевозит нелегалов и нарушает законы.

Как сообщали ранее "Вести:Приморье", в середине октября приморец Алексей Маленков по рекомендации своего знакомого улетел в Турцию на заработки. Работодатель уверил, что по приезду в Турцию мужчина будет устроен в яхт-клуб: нужно будет перевозить туристов из Турции в Италию.

30 октября Алексей Маленков вышел в первый рейс вместе с напарником из Белгорода. В ночь с 1 на 2 ноября судно попало в шторм и им пришлось подойти к Греции. По приходу в порт пограничники арестовали судно, а россиян задержали.

Как сообщает жена задержанного, она связалась с работодателем мужа и тот её заверил, что Алексея депортируют через пару дней. Однако этого не произошло.

«Я позвонила в консульство России в Греции и мне там с ухмылкой и издевками человек говорил, что он (муж — прим.ред.) знал, куда шёл! Понимаете, он не знал, куда шёл! Он не знал, что будет кого-то или как-то нелегально провозить! Они просто оказались в этой игре пешками!».

 Как сообщает инстаграм паблик news.vl со ссылкой на данные BBC News, в греческих тюрьмах отбывают наказание более 250 украинских моряков. Их осудили за перевозку нелегальных мигрантов в Евросоюз. Сколько там находится россиян неизвестно. Тема нелегальной миграции — острая для Греции. Именно поэтому страна установила жесткие наказания за это преступление. Максимальный срок заключения — 25 лет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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