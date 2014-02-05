«Сложно, но возможно»: греческий правозащитник о возвращении русского моряка из греческой тюрьмы





Панайотис Ксантопулос, член координационного совета российских соотечественников, известный греческий правозащитник, председатель Всегреческой ассоциации дипломантов ВУЗов из б. СССР рассказал «Русской инициативе», что он много раз помогал вернуться домой русскоязычным людям, попавшим в беду, — передают «Вести: Приморье».

Панайотис с возмущением рассказал, что подобных историй с обманутыми наемниками из стран постсоветского пространства — сотни. Правозащитник говорит, ему приходилось «вытаскивать из передряг» молодых девушек, которых пригласили работать официантами или турагентами в Греции, но вместо этого они попадали в бордель.

Напомним, что моряки из России были арестованы в августе и в ноябре 2019 года. Они нашли работу по объявлению в интернете — некие компании набирали матросов для туристических морских путешествий на яхтах в Греции и Турции. Однако на деле получилось совсем иначе. В катер морякам «подсадили» нелегальных мигрантов с резиновой лодки в открытом море. А, когда морская полиция Греции в своих территориальных водах задержала яхту, то, естественно, задержали нелегалов, вместе с ними на скамье подсудимых оказались и российские матросы, им вменяют уголовное преступление — организацию перевозок мигрантов. Сегодня им может грозить до 600 лет тюрьмы — совокупный срок за каждого перевезенного нелегала. Дело в том, что такие перевозки — это многомиллионный бизнес. Люди из стран Африки, беженцы с Ближнего востока, Пакистана, Афганистана и др. стран отдают последние деньги тем же «черным работодателям», чтобы их перевезли в Европу якобы на заработки, но на деле чаще всего их арестовывают власти Евросоюза, когда они оказываются на его территории.

На вопрос «Русской инициативы», возможно ли вернуть моряков домой, господин Ксантопулос ответил, что это будет очень сложно, но возможно. Правозащитник сказал, что постарается затронуть этот вопрос с греческими чиновниками и обозначил, что России и Евросоюзу нужна совместная работа по борьбе с «черными работодателями».

"Вести: Приморье" следят за этой историей.

Сестра и жена Алексея рассказали свою историю руководитель общественного движения «Русская инициатива» Юлии Серебрянской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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