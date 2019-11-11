Супруга приморца, задержанного в Греции, вылетела в Москву за помощью МИДа
Супруга приморца Алексея Маленкова, которого задержали в Греции, вылетает в Москву, чтобы там обратиться к представителям МИД и защитить своего родного человека.
Как сообщалось ранее, жителя Уссурийска Алексея Маленкова арестовали в Греции за перевозку нелегальных мигрантов в Европу. Мужчине грозит 25 лет тюрьмы.
Для Греции вопрос нелегальной миграции стоит особенно остро. Сейчас почти 300 украинских моряков отбывают наказание за перевозку нелегалов в Евросоюз.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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