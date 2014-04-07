Уехал на заработки в Турцию, а сейчас может сесть в тюрьму в Греции. Жителю Уссурийска грозит до 600 лет лишения свободы. Какое преступление совершил приморец и откуда такой невероятный срок?

Видеообращение в соцсетях всколыхнуло не только Приморье, но и всю страну. Ксения Гиреева, сестра моряка из Уссурийска, просит о помощи:

«В Греции их арестовали. Сейчас мой брат находится в тюрьме».

Чтобы помочь родному человеку, его близкие вылетели сегодня (11 ноября) в Москву.

Евгения Маленкова, жена Алексея: «Сейчас я лечу в Москву. Хочу достучаться в МИД и в разные структуры, какие только можно. Телевидение тоже, однозначно».

В Турции Алексей Маленков планировал устроиться капитаном яхты, чтобы возить туристов из Турции в Италию. По крайней мере, так ему говорил знакомый, который и пообещал уссурийцу быстрый заработок. Тогда Алексей и не подозревал, что окажется участником серьезного преступления.

Евгения Маленкова, жена Алексея: «Как он мне быстро сказал, что они попали в шторм. А потом их задержала береговая охрана или пограничники».

Однако, вместо туристов на судне оказались нелегалы, которых организаторы криминального бизнеса планировали переправить в Грецию. Сегодня в этой стране вопрос нелегальной миграции стоит остро. За такое преступление там предусмотрены жесткие наказания. За одного мигранта можно получить от 8 до 15 лет. На борту яхты таких было 40. Общий срок который может получить Алексей Маленков — 600 лет.

Евгения Маленкова, жена Алексея: «Сейчас он находится на острове Кос в тюрьме. 10 дней ждут, а потом вроде как суд. Были у прокурора, составили протокол»

Когда сестра позвонила в Российское консульство в Греции, представитель посольства просто не поверил её словам.

Ксения Гиреева, сестра Алексея : «Он сказал, что такого не может быть, потому что, если бы гражданина РФ посадили бы в Греции, то им бы однозначно прислали бы бумагу, что он находится там. Но у нас такого документа нет. Видимо ваш брат вообще что-то выдумал».

Ситуацию усложняет и то, что все судебные разбирательства проходят на греческом языке, без переводчика. Алексея Маленкова уже заставили подписать документы, которые он не может прочитать. Сейчас родные Алексея пытаются поддерживать связь с так называемым работодателем, который, по их мнению, не торопится вызволять моряка из тюрьмы.

Евгения Маленкова, жена Алексея: «История эта на самом деле отработанная. Очень много людей попадают в такую ситуацию».

Сегодня в тюрьмах Греции за подобное преступление находятся сотни граждан Украины. Количество заключенных россиян точно не известно. Ясно лишь, что всех обвиняют в незаконной перевозке мигрантов. Добиться амнистии и депортации заключенных на родину практически не возможно. Близким придётся побороться за возвращение Алексея Маленкова домой.

«Моему брату светит очень большой срок и возможно, он больше никогда не вернется домой. Помогите».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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