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Жителя Славянки осудят за зверское убийство

Жителя Славянки осудят за зверское убийство

Фото: userapi.com


Превратил голову в кровавое мессиво — вначале избил, а потом завершил дело при помощи топора. Так закончились посиделки двух жителей Славянки, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 20 апреля 2019 года в квартире дома на улице Пограничная в пгт. Славянка во время распития спиртных напитков обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами по голове 47-летнего потерпевшего, а затем взял топор и нанес им не менее 10 ударов по голове. От полученных повреждений потерпевший умер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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