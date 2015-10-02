Артемий Лебедев назвал фамилию человека, ответственного за скандал с аэрокотом Виктором
«У меня миль не так много, ничего страшного. Правда дороже», — заявил Артемий Лебедев, называя фамилию виновного в ситуации с котом и Аэрофлотом, — сообщают «Вести: Приморье».
По мнению видеоблогера, у Аэрофлота – «замечательной компании, у которой прекрасные пилоты, замечательные самолеты и все остальное хорошо», самое слабое звено — генеральный директор Савельев.
«Он мелочно и подло мстит людям, потому что у него проблемы в «чердаке», и все в Аэрофлоте об этом прекрасно знают», — рассказывает Лебедев, вспоминая ситуацию с другим клиентом компании, которого также лишили миль, как это случилось с владельцем кота Виктора – Михаилом Галиным.
«Он очень сильно засиделся на своем месте», — подчеркивает блогер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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