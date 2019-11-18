15 дворов в микрорайоне Артемовский сданы по программе «1000 дворов». Видеорепортаж Виктории Сатдаровой
15 дворов в микрорайоне Артемовский сданы по программе «1000 дворов» - работы велись под строгим контролем жителей. Придомовые территории преобразились до неузнаваемости. Установлены современные спортивные и детские площадки, положено асфальтовое полотно.
Прогуляться с внуками Светлане Федоровне, жительнице Артёма, раньше здесь было просто невозможно. Зато сейчас женщина всё свое свободное время проводит на свежем воздухе. Можно и спортом заняться и с подругами поговорить о былом.
Светлана Филоненко, жительница г. Артема: «Жили в грязи с 1982 года. Первый раз навели порядок...».
Помимо спортивной зоны, здесь расширили придомовую территорию, положили асфальтовое покрытие и сделали дополнительный выезд. Жители домов, советской закалки, подходили к ремонту ответственно и контролировали весь процесс. Горожане активно решали, каким будет их будущий двор — в результате смету и проект меняли несколько раз.
Иван Антонов, главный специалист управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артемовского городского округа: «Сейчас всё завершено. Везде уложен асфальт, установлены воркауты и детские площадки. Ведется приёмка. Подрядчик где-то довозит землю, а где-то асфальтирует проезд, закрепляет оборудование. А так все работы выполнены».
Всего в округе выполнено 75 проектов - только в микрорайоне Артемовский благоустроили 12 дворов. Работы велись в рамках двух программ: «Комфортная городская среда» и «1000 дворов».
Олег Кожемяко, губернатор края: «Безусловно, хороший отклик получила та программа, которую мы вместе с вами начали, «1000 дворов». Эта программа будет у нас работать в течение 5 лет. За это время многое удастся сделать - преобразить наши города и поселки».
В этом году уделено внимание не только центру города Артёма, но и таким отведённым территориям как микрорайоны Артемовский, Заводской и Олений. Спортивная или детская площадка, новое асфальтовое полотно - жители домой могли сами решать, каким будет их двор. Новый этап губернаторской программы стартует уже в 2020.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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