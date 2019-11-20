В Приморье продолжают ликвидировать последствия снежного циклона, который за один день принёс в край месячную норму осадков. Работы идут круглосуточно, основной упор — на ночное время, когда спадает поток автомобилей. Как расставляют приоритеты и что происходит, когда город спит?

Третьи сутки — на уборку ледяных глыб! Бригады хоть и работают круглосуточно, по сменам — очевидно, что сил для такого объёма явно не хватает. Этой ночью техника сосредоточена на дорогах в центре города. Пока машины не оставляют на обочинах — есть шанс к утру здесь всё сделать.

Весь город для уборки разделили на 24 участка. Задействовано всё — погрузчики, трактора, самосвалы и грейдеры. лёд настолько прочный, что в некоторых местах приходится долбить вручную — техника не берёт!

Наледь тут же грузят, чтобы вывезти за город. Бригады стараются работать максимально быстро и качественно. Работяги совсем не рады в такую пору вопросам на телекамеру. Каждая минута — на вес золота.

Тем не менее, несмотря на такую концентрацию усилий, люди всё равно злятся. Накануне вечером, направлению из центра - город сковала 9-бальная пробка. В капкан попал и служебный автомобиль губернатора края. Он, как и другие, пошёл пешком — оказалось быстрее чем ехать на машине.

Сами ночные рабочие говорят — работы очень много.

Евгений Дэн, мастер участка по очистке городских территорий: «Времени прошло мало. Сложных участков много. Стараемся выполнить по-максимуму сегодня».

Сегодня днём работы продолжат — планируют вывести на улицы не менее 150 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]