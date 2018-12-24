Во Владивостоке вынесен приговор виновнице массового ДТП, в котором пострадал пешеход

Приговором Советского районного суда г. Владивостока местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокурора Советского района г. Владивостока советника юстиции Антона Каплунова, в декабре 2017 года в темное время суток в районе ТЦ «Седанка Сити», автоледи, двигаясь на большой скорости, не заметила стоящую на дороге машину с включенной аварийной сигнализацией и врезалась в него. Автомобиль от удара покатился и наехал на пешехода, которому был причинен тяжкий вред здоровью. Тем временем неуправляемый автомобиль фигурантки совершил столкновение с движущимся по правой полосе движения в попутном направлении автопоездом, который отбросило за пределы проезжей части на леерное ограждение и столб городского электроосвещения.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 2 года ограничения свободы.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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