Капитана РТМС «Островной 11» хотят уволить за отказ вывести аварийное судно в море

Капитан-директор РТМС «Островной 11» отказался выйти в промысловый рейс в Охотское море на аварийном судне. Вместо ремонта траулера компания-собственник решила уволить капитана. Сейчас проверку судна и компании проводит прокуратура, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Георгий Глазков – капитан рыболовного траулера «Островной 11», принадлежащего ООО «Рыбокомбинат "Островной"», входящего в ГК «Дальневосточный рыбак». Экипаж – 100 человек. Глазков принял командование судном 13 ноября и в течение двух дней осматривал его вместе с судовыми специалистами. Траулеру предстояло работать в зимний период в Охотском море – с постоянными штормами и холодом. Выяснили, что судно не может заниматься ни навигационной деятельностью, ни промысловой, поскольку находится в аварийном состоянии. Есть рапорты механиков, помощников капитана и других ответственных лиц.

15 ноября в море, недалеко от Курил, выяснилось, что судно не управляется, а осушительно-балластная система в нерабочем состоянии. В случае затопления экипаж не сможет бороться за свою жизнь, не говоря уже о живучести траулера.

«Мы встали на якорь под Южно-Курильском, – рассказывает Георгий Глазков. – Якорное устройство тоже работает наполовину. О произошедшем уведомил руководство компании – генерального директора, а также известил аварийный штаб, согласно требованиям системы управления безопасностью. Руководство сказало ждать действий. Я ждал два часа, никакой реакции не последовало, аварийный штаб молчал. Принял решение известить инстанции об аварийной ситуации, после чего последовал приказ о снятии меня с должности, якобы я был в состоянии алкогольного опьянения. Врач на борту составил акт, который это опровергает. Старпом написал протест. Затем последовали угрозы, что меня снимут с судна силой. Я провел общесудовое собрание, на котором довел до сведения экипажа информацию о состоянии судна. Экипаж меня поддержал».

В тот же день Глазков написал на имя собственника, ООО «Островной», рапорт о поломках. Редуктор главного двигателя в аварийном состоянии, насос винта регулируемого шага в аварийном состоянии, насос веерной лебедки – в критическом состоянии, гирокомпас, авторулевой и осушительная система в нерабочем состоянии. Дыры в бортах заделаны цементом – 27 ящиков.

В качестве реакции от собственника пришел рапорт о снятии капитана с должности в связи с состоянием алкогольного опьянения. Затем на судно приехали представители транспортной полиции, вызванные собственником. Они собрали всех членов экипажа, поговорили с ними и сказали, что на судно везут запчасти и механизмы. Капитан сошел на берег, следом начал списываться экипаж, хотя их пытались удержать. На «Островном 11» остались только иностранные работники, граждане Мьянмы.

«Мы не бунтари и не дебоширы, – говорит Глазков. – Я знаю, что оставшихся членов экипажа заставляют в авральном режиме что-то латать, потому что на судно должна прибыть техническая комиссия. Но судну 50 лет, оно убито. Владелец – бывший рыбокомбинат "Курильский", который сейчас "Островной". У них несколько лет назад был скандал по выплатам. Когда мы приехали на пароход принимать дела и судно, то все, кто нам передавал его, сразу же списывались на берег. Мы сначала не поняли, а когда выяснили, что ничего не работает, все поняли. У меня экипаж 100 человек, все молодые. Они нас на смерть посылают. Это судно – такое же, как затонувший траулер "Дальний Восток", он раньше назывался "Млечный путь". После переименования и перепродажи на нем не проводился никакой ремонт, доков на Курилах нет. А нас отправляют в 51-й район, это самый север Охотского моря».

Экипаж «Островного 11» пожаловался и на зарплату. Когда судно выходило на промысел в летний период, экипаж в основном занимался не ловлей, а ремонтом. В итоге вышло не более 40 000 рублей за месяц при обещанных 75 000. Да и улова было немного – сельдь, скумбрия, иваси, максимум до 30 тонн – не с чего получать зарплату. Сейчас судно должно было идти сперва на минтай, затем на сельдь, но выяснилось, что минтая не будет.

Судно, по данным Регистра, построено в 1981 году. По данным MarineTraffic – в 1970 году. Ранее принадлежало ООО «Магеллан» – той же компании, что была владельцем и затонувшего «Дальнего Востока».

Глазков написал заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку. Транспортная полиция опросила экипаж и судовладельца, проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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