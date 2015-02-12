Шестимиллионный комплекс военной телемедицины, операционные столы, мобильный аппарат искусственной вентиляции лёгких — сегодня в Госпитале ТОФ день обновок. Военврачи окончательно распаковали, подключили и начали эксплуатацию девяти единиц высокотехнологичного оборудования. Поставки его Минобороны осуществляет в рамках программы медицинского переоснащения. И буквально первые часы работы этой техники наблюдала Ольга Катренко.

Главная звезда, пожалуй, самая компактная из всех новинок - аппарат искусственной вентиляции лёгких с именем видного деятеля американской революции. Гамильтон Т-1 и на корабле, и на борту вертолёта может поддерживать жизнь. А пока он в ведомстве Сергея Игнатьева.

Сергей Игнатьев, заведующий отделением Центра анестезиологии и реанимации госпиталя ТОФ: «Это тот самый, да, он у них утверждён, отличается он, ну пойдемте, может быть, ближе».

Аппарат снабжен всеми современными режимами ИВЛ, включая не инвазивную, адаптивную и интеллектуальный режим.

Скажете силой мысли, не ошибетесь — говорят хирурги. А мысль у цвета здешнего персонала очень прогрессивная. Все врачи прошли через военно-медицинские академии Москвы и Петербурга. Кирилл Быстров так и родился на берегах Невы. И, конечно, в курсе современных тенденций, когда лучше меньше облучения, больше психологии.

Кирилл Быстров, начальник рентгеновского отделения госпиталя ТОФ: «Магнитно-резонансная терапия действительно не всегда может разглядеть. Какие процессы творятся в головном мозге человека, поэтому действительно надо лучше с человеком поговорить, выслушать».

Но для исследований неотложных, что в военной среде обычное дело — «Сакура» — незаменима. Как и узи-аппарат высокого класса. Это значит видит он много глубже и слышит лучше, проникая в мельчайшие сосуды. Здесь бьётся сердце молодого матроса. Родом Михаил из Иркутска.

Михаил Ба-Ин-Га, пациент: «Очень интересно слышать, как оно звучит»

Татьяна Симоненко, заведующая кабинетом отделения функциональной диагностики: «Попросил записать звук сердца, чтобы поставить на телефон, когда звонит ему любимая»

Это Татьяна Симоненко о другом своём пациенте, испытавшем эффект Доплера. Кстати, работает аппарат по принципу морского эхолота. А офтальмологи тестируют свой современный ультразвуковой сканер, он цветными снимками и схемами автоматически пополняет базу данных на каждого пациента. Урологи — готовятся применить литотриптер. С его помощью успешно дробят камни в почках. Из не распакованного лишь новые операционные столы. Но и до них дойдут руки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]