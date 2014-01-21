Аппараты ИВЛ "Авента-М" приостановили действие в России

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ "Авента-М", сообщают «Вести:Приморье». Об этом поясняют на сайте ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «АВЕНТА-М» по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями», произведенного с 01.04.2020, производства АО "Уральский приборостроительный завод" (624000, Россия, Свердловская область, Сысертский район, 25 км Челябинского тракта), регистрационное удостоверение от 19.02.2016 № ФСР 2010/09268, срок действия не ограничен. Соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая 2020 года.

Аппараты ИВЛ «АВЕНТА-М» использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая.

Заведующий отделением общей реанимации Владимир Сулима после пожара заявил, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», один из которых, по предварительным данным, и загорелся в больнице, не будут использоваться в медучреждении до окончания расследования, отмечает RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]