Паллиативным пациентам в Приморье будут бесплатно давать медицинское оборудование на дом

Паллиативные пациенты в Приморье смогут бесплатно получить медицинское оборудование для использования на дому, чтобы их пребывание вне больниц было более комфортным. На закупку противопролежневых матрацев, откашливателей, аппаратов искусственной вентиляции легких и других приборов было выделено более 20 млн рублей из краевого бюджета, сообщили в пресс-службе правительства.

"Оборудование поступило, медучреждения его принимают, ставят на баланс и проводят инструктаж с родственниками. Выдавать его будут нуждающимся по сформированным запросам", - заявили в региональном Минздраве.

Как пояснила главный врач краевой детской клинической больницы №2, главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям в Приморье Инна Зеленкова, раньше оборудование семьям приходилось покупать самим. "Оборудование является дорогостоящим, самостоятельно его приобрести могут далеко не все паллиативные больные", - отметила она.

Пациенты, которые хотят получить оборудование, должны пройти специальную врачебную комиссию, после чего заключить договор с медорганизацией. Заниматься доставкой и установкой аппаратов дома у больного будет поставщик, который предоставляет сервисное и гарантийное обслуживание. "Родственникам паллиативного больного в обязательном порядке предстоит пройти обучение по использованию медицинского оборудования в больнице, которая предоставляет аппаратуру и будет в дальнейшем его обслуживать", - пояснила Зеленкова.

Ежегодно в Приморье выявляют более 7 тыс. человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина - с раком в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]