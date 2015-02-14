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Лечение коронавируса: экспериментальный способ предложили медики

Лечение коронавируса: экспериментальный способ предложили медики

В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 — теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, сообщают «Вести:Приморье». Она помогает избежать подключения к ИВЛ. 

25 пациентам уже проведено более 100 баросеансов, это помогает избежать подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в правительстве столицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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