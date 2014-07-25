«Жизнь детей важнее наших обид». Трансплантолог готов вернуться к работе

После увольнения доктора Каабака несколько десятков детей остались без своих операций, причем другие врачи не готовы взять на себя ответственность. Чтобы кто-то согласился проводить трансплантацию пациентам Каабака, ребенку необходимо набрать вес хотя бы до 9-10 килограммов. Но для малышей с проблемными почками это практически невозможно — болезнь не дает. Именно поэтому так важно, чтобы Каабак вернулся к своей медицинской практике, сообщает "Вести: Приморье".

Сейчас Минздрав дал добро на проведение операций по протоколу Каабака, которым никто кроме него в России не пользуется, но проблема остается — негде оперировать. При этом, по словам самого врача, лучшей площадкой для трансплантации детям с малым весом и острой необходимостью в операции является именно НЦЗД, из которого и уволили Каабака.

- Нам уже Минздрав разрешил работать по нашей схеме. Сейчас речь идет исключительно о восстановлении отношений юридических, но это очень важно, потому что вся медицина, как и много всего в мире, строится на доверии, - отметил врач-трансплантолог Каабак в разговоре с «360».

Каабак рассказал, что пока примирения с Минздравом не произошло. Во вторник, 26 ноября, у трансплантолога назначена встреча с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, где речь пойдет о плане лечения и подготовке к трансплантации малыша.

«Ему не могут начать рекомендованную мной вакцинацию, потому что мальчик находится в отделении реанимации, а у этого отделения нет лицензии на проведение вакцинации. Вот этот бред я буду обсуждать с министром. Не программу вообще развития трансплантации в стране, а вопросы, касающиеся Кузнецова», — заключил Каабак.

На то, что будущая встреча решит глобальный вопрос о трансплантации в России или хотя бы скандальную ситуацию с самим Каабаком, он не надеется. Но в том, что примирение с Министерством здравоохранения все же случится, уверен. Просто на это нужно время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]