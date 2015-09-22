Младенец скончался из-за увольнения врача

Ребёнок, чью операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения трансплантолога Каабака, скончался в больнице.

Спасительная хирургия Анастасии должна была пройти в октябре, но из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллег, ее отменили. Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Несколько дней назад Каабака и коллег восстановили в должности. Но маленькой Насте это уже не поможет. Она скончалась.

Отметим, 27 ноября стало известно, что Каабак не сможет начать лечение детей в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) как минимум до середины января, потому что у руководства нет возможности согласовать с Минздравом изменение штатного расписания.

26 ноября стало известно, что глава Минздрава Вероника Скворцова поручила директору НЦЗД вернуть на работу и включить в группу трансплантологов Каабака и его коллегу Надежду Бабенко, - уточняет citysakh.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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