У детей отбирают право на жизнь

Единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, который проводил пересадки почек грудничкам, уволен, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на bfm.

Не так давно Михаил Каабак и его коллега Надежда Бабенко работали в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) имени академика Петровского для взрослых. Четверть ставки они получали, работая в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД), спасая сотни человек.

Этой осенью Каабак и Бабенко должны были прийти в НЦЗД на полную ставку и начали обучать своей методике персонал центра.

В России детям пересаживают почки взрослых. При проведении операций врачи воздействуют на иммунитет препаратом «Алемтузумаб». В его инструкции не прописано применение в подобных случаях. Но шансы на приживаемость почек возрастают на 10-20%.

Самое главное, дети весом до 10 килограммов, получая данное лечение, имеют шансы на жизнь. Пятилетняя выживаемость прооперированных по этой схеме детей составляет 97%.

Лекарства были признаны лучшими и рекомендованы Всемирным трансплантологическим сообществом еще девять лет назад.

Формально врачей уволили не за данное лечение (они соблюдали все формальности, прописанные в законе, позволяющем врачам назначать препарат). А потому, что для них в детском центре не нашлось ставки.

«Самое главное, что нет места, где можно оперировать этих детей. Если Минздрав говорит, что эту схему применять нельзя, значит, ее нельзя применять нигде, значит, дети обречены на смерть. Наш главный оппонент, и диалог с ним ведется, — главный трансплантолог Минздрава Сергей Владимирович Готье. В институте у Готье детей с весом меньше девяти килограммов, как он говорит и как говорят его сотрудники, никогда раньше не оперировали. И я понимаю, почему они не оперировали. Потому что есть физиологические пределы. Если они сейчас попробуют, они, скорее всего, получат то же самое, что и получили мы, когда начинали: очень тяжелые проблемы. Я надеюсь, что они все-таки будут применять ту схему, которая нами разработана на протяжении более чем 10 лет. Мы не сразу к ней пришли. Кроме нас, в России никто не использует этот препарат по таким показаниям, как трансплантация органов, но собственно, никто и не оперирует детей с весом меньше 10 килограммов», отмечает врач-трансплантолог Михаил Каабак.

Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье уверяет, что его ведомство тут ни при чем, это решение клиники. Данное лечение не одобряет, а пересадку почек маловесным малышам проводят и в других детских центрах, в том числе в возглавляемом им Центре имени Шумакова. Вес ребенка значения не имеет, уточняет газета «Коммерсантъ».

И журналистам, и родителям пациентов в этом центре подтвердили, что единственный в их практике маловесный пациент весил девять килограммов.

Другие больницы и вовсе объявляют порог в 10-12 килограммов. Проблема в том, что дети, нуждающиеся в пересадке, не могут набрать вес в принципе.

Родители детей, которые не успели сделать операцию у Каабака, и те, кто наблюдались у врача в посттрансплантационный период, выложили на Сhange.org петицию с требованием вернуть им врача. Ее подписали около 190 тысяч человек.

За те полгода, которые Каабак и Бабенко проработали в НЦЗД, они провели десятки трансплантаций почек. Большинство — маловесным детям. Цифра впечатляет, говорит хирург-трансплантолог Константин Губарев. Он подтвердил, что Каабак — единственный доктор, кто делал такие пересадки.

Комментируя данные об увольнении врачей, в пресс-службе НЦЗД пояснили, что руководство решило нанять сотрудника на полный рабочий день, поэтому врачей Каабак и Бабенко, которые работали по совместительству, увольняют.

Отметим, в Минздраве России подтвердили, что программа продолжает развиваться. Увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врача Михаила Каабака не отразится на помощи детям, которым необходима «операция по трансплантации печени или почки, в соответствии с медицинскими показаниями». Об этом говорится в сообщении Минздрава России, отмечает РБК.

«Лечение будет проведено в полном объеме высокопрофессиональными специалистами страны», каждому ребенку, заявили в ведомстве.

Так они ответили на сообщение портала Business FM, который назвал Михаила Каабака «единственным в России врачом, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]