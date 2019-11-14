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В Госдуме попросили разъяснить процедуру обязательной вакцинации учителей

В Госдуме попросили разъяснить процедуру обязательной вакцинации учителей

Источник фото: lenta.ru

Депутат Госдумы Николай Николаев обратился к главам Минздрава и Минпросвещения с просьбой разъяснить, является ли вакцинация от коронавируса обязательной для учителей и может ли отказ от нее служить основанием для их увольнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Копии соответствующих писем парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

"Все больше получаю обращений от учителей, которые не хотят проходить вакцинацию от COVID-19. Направил запросы двум министрам и лидерам двух профсоюзов с просьбой разъяснить права учителей", - написал Николаев.

Кроме того, глава думского комитета просит Минпросвещения пояснить, могут ли отказ от вакцинации или тестов на коронавирус и антитела стать основанием для увольнения учителей и сотрудников школ.

В начале августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что медицинские работники и учителя станут первыми, кому сделают прививки от коронавирусной инфекции, не уточнив, будет ли такая вакцинация обязательной.
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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