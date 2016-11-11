Анонс на 24 ноября

С 19 ноября - Приморская государственная картинная галерея представляет своим зрителям в рамках цикла временных выставок «Праздники» четырехчастную икону из запасников галереи, представляющую собой соединение нескольких редких композиций: образ Богоматери «От бед страждущих», образ Иисуса Христа «Ангел Благое молчание», образ Богоматери «Нечаянная радость» и собор избранных святых.

23-24 ноября - г. Владивосток, спортзал (Океанский пр-т, 19) - Чемпионат г. Владивостока по настольному теннису.

23-24 ноября - г. Владивосток, спортзал (ул. Каплунова, 77) - Кубок г. Владивостока по скалолазанию.

23-24 ноября - Уссурийск, ледовая арена (ул. Краснознаменная, 161а) - Кубок Приморского края по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Открытие 23 ноября в 10.00.

24 ноября - АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ «ЗАРЯ»/ 17:00. В кинозале ЦСИ «Заря» состоится презентация резидентской выставки Николая Алексеева. Встреча начнётся с просмотра короткометражных фильмов режиссёра Криса Маркера, посвящённых территориям Якутии и Китая, а после в мастерской резиденции художник представит выставку, на которой покажет живопись, рисунок, тексты и видео.

24 ноября - Приморская сцена "Мариинки" - г. Владивосток, ул. Фастовская, д. 20. Балет-феерия в двух действиях "Щелкунчик" начало в 14:00. Вечер камерной музыки "В гостях у флейты", начало в 18:00.

24 ноября - Театр кукол, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8. Спектакль «Ну, Заяц - догони!», начало в 12:00. «Лес чудес»

(проект «Бэби-театр»), начало в 10:00.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]